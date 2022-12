Scintille in consiglio comunale, sfiorato il 'cartellino rosso'

Il clima nelle ultime sedute di consiglio comunale non è stato dei migliori, ma martedì 13 dicembre si è raggiunto il culmine, con il presidente Carmelo Cassibba pronto a sventolare il cartellino rosso al capogruppo del Pd Simone D'Angelo. Più che a una diretta streaming nel 2022 sembrava di essere al Colosseo al tempo dei romani.

Ariel Dello Strologo, consigliere di Genova Civica, ha sottolineato come durante lo scontro il sindaco Marco Bucci battesse le mani e urlasse "fuori! Fuori!". Per fortuna poi è tornata la calma e il consiglio monotematico sul tema della grande distribuzione è ripreso.

La tensione è salita dopo la richiesta da parte di D'Angelo di affrontare durante la seduta anche altri temi non all'ordine del giorno come quello dello svolgimento delle commissioni sul bilancio e quello dello stato di salute di Amt, viste le dimissioni del presidente Beltrami, argomento sul quale il sindaco Bucci non è voluto intervenire in aula.

D'Angelo ha accusato Cassibba di non essere un presidente super partes e questi ha intimato al consigliere dem di uscire dall'aula. La richiesta rivolta a D'Angelo di presentare le sue scuse all'istituzione non è stata raccolta dal consigliere, che alla fine è rimasto dopo che Cassibba, regolamento comunale alla mano, ha deciso di trasformare l'espulsione in un richiamo.

Il presidente del consiglio comunale ha poi chiesto scusa "per aver trasceso". Il tema all'ordine del giorno era caldo, ma è bastato niente perché diventasse incandescente. La seduta è poi proseguita finché il sindaco Bucci ha fornito alcuni dati, in base ai quali Genova sarebbe una delle città con meno metri quadri di supermercati per numero di abitanti.