Frattura il polso a un vicino di casa durante una lite condominiale

Nel corso della serata di martedì 22 settembre 2020 un equipaggio del Nucleo Radiomobile è intervenuto in via Piacenza in val Bisagno per una lite tra condomini.

Dopo l'identificazione delle parti, al termine degli immediati accertamenti, i militari hanno denunciato per lesioni personali un 47enne genovese, poiché durante la discussione ha provocato la frattura del polso sinistro a un condomino 68enne.