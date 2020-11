Lite nel centro di accoglienza, trentenne accoltellato

Lite degenerata in violenza, sabato pomeriggio, in una struttura di accoglienza per richiedenti asilo politico gestita da una pubblica assistenza.

Un cittadino del Bangladesh è stato accoltellato a una mano da un connazionale, anche lui ospite della struttura, al culmine di una discussione nata per banali motivi: i toni si sono alzati sempre di più sino a quando l’aggressore non ha estratto un coltello con una lama da 35 centimetri e ha colpito il rivale.

Il ferito è stato portato all’ospedale, dove è stato medicato per una ferita risultata fortunatamente non grave, e dimesso con 7 giorni di prognosi. L’aggressore è stato denunciato.