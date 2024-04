La lite finisce a bottigliate in testa: 40enne denunciato

Il litigio fuori dal locale è degenerato, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri. È successo a Chiavari nella serata della scorsa domenica, di fronte a un bar della cittadina.

Qui un uomo di 40 anni, peruviano, si è messo a litigare con un 47enne ecuadoriano e gli animi si sono subito surriscaldati, tanto che il primo ha afferrato una bottiglia di vetro lo ha colpito alla testa, causandogli lesioni giudicate lievi.

Il 40enne - che aveva precedenti di polizia - è stato bloccato e denunciato per lesioni personali dai carabinieri arrivati nel frattempo sul posto. La vittima nel frattempo è stata soccorsa dalla Croce Verde di Chiavari e portata all'ospedale di Lavagna, per fortuna in codice verde.