La lite al bar finisce con un pugno in faccia

Era iniziata come una banale lite al bar, poi è finita con un pugno in faccia.

È successo nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio in un locale di via Bobbio: stando alla testimonianza raccolta dalla polizia di Stato, un 22enne era seduto al bancone, intento a consumare una bevanda, quando si è avvicinato un uomo che ha iniziato ad agitarsi, a discutere e a gesticolare, rischiando di far cadere il bicchiere del giovane.

Quando il 22enne ha chiesto all'altro cliente di stare attento e di calmarsi, lui per tutta risposta gli ha tirato un pugno sul volto ed è fuggito dal locale.