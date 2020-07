Violenta lite in autostrada, lui scende per un bisogno fisiologico e lei chiama la polizia

Avevano bevuto un po' troppo e nel rientro verso casa in piena notte hanno iniziato a litigare violentemente in autostrada. La donna, approfittando dell'assenza dell'uomo, uscito dall'auto per un bisogno fisiologico, si è barricata nell'abitacolo ed ha contattato il 112.

Gli agenti intervenuti al Km 129 dell'A7, placati gli animi, hanno condotto il 44enne in questura e denunciato per lesioni personali. La donna, una 32enne kazakistana, è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure mediche (prognosi inferiore ai 20 giorni).