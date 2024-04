Litigano tra di loro, poi aggrediscono la polizia (e nascondevano anche cocaina)

Era iniziata come una lite da sedare, ma gli animi non si sono calmati e il diverbio si è concluso con due arresti per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.

È successo mercoledì mattina in via Prè, dove la polizia di Stato è intervenuta a seguito della segnalazione di una violenta lite in corso. Arrivati sul posto, poco prima delle 9, i poliziotti hanno trovato due ragazzi di 26 e 27 anni: questi, alla vista delle divise, hanno tentato di fuggire ma sono stati subito raggiunti. Per non essere identificati e per fuggire, hanno iniziato a prendere a spintoni gli agenti.

Dopo essere stati bloccati, sono scattati i controlli: il 26enne aveva nascoste addosso 26 dosi di cocaina e 2,7 grammi di cannabis confezionati per la vendita al dettaglio. Il 27enne, invece, aveva con sé un coltello a serramanico e 0,47 grammi di cocaina.

La polizia ha così arrestato i due ragazzi per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo è stato anche arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Il secondo, invece, è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di armi e segnalato amministrativamente per il possesso di stupefacente.