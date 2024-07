La storia del piccolo Marco: "Due anni di attesa per un day hospital in neuropsichiatria al Gaslini"

La vicenda di Marco, un giovane paziente affetto da disabilità, solleva le preoccupazioni della politica riguardo alla gestione delle liste di attesa per il day hospital presso l'ospedale Gaslini di Genova.

A raccontare la sua storia è stato il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino: al momento della diagnosi, era stato comunicato alla famiglia di Marco un tempo di attesa di un anno e mezzo per accedere ai servizi di neuropsichiatria infantile. Tuttavia, dopo due anni di tentativi infruttuosi di contattare l'ospedale, il padre di Marco, Matteo Sormirio, si è recato di persona al Gaslini.

Matteo Sormirio racconta: "Dopo numerosi tentativi di telefonate mai andati a buon fine, mi sono recato personalmente al Gaslini. Ho trovato personale gentile e disponibile che ha cercato immediatamente di informarsi sulla situazione di mio figlio. Tuttavia, la risposta è stata sconcertante: a causa dell'unificazione del reparto di day hospital di neuropsichiatria infantile con un altro reparto, le liste di attesa si sono allungate oltre i due anni. È un vero e proprio calvario, che rende impossibile curare al meglio mio figlio. Non ho più parole per definire questa situazione vergognosa".

Rita Lasagna, avvocato esperta di diritto previdenziale privato e pubblico e creatrice del portale AvvocatoSalute.it, aggiunge: "Sembra purtroppo inevitabile un sempre più consistente ricorso alla tutela giudiziaria nei confronti di chi gestisce e organizza la sanità ligure. Proprio per questo, ho aperto il portale AvvocatoSalute.it, per cercare di dare strumenti di difesa giuridica di fronte a situazioni simili. Ho già tutelato con successo Marco in tribunale e, se necessario, andremo avanti”.

Gianni Pastorino dichiara: "La storia di Marco e Matteo rappresenta una realtà comune per molte famiglie che seguono minori disabili in Liguria. Le parole altisonanti di Gratarola sulla sanità ligure si scontrano con i conti in dissesto e con le storie di disperazione come questa. Nonostante l'impegno del personale sanitario, la situazione rimane critica a causa della mancanza di personale e strutture adeguate. Come già denunciato, la diagnostica è spesso obsoleta e, come riportato da fonti giornalistiche, ci sono difficoltà anche nei laboratori di analisi, dove spesso mancano i reagenti necessari, rendendo queste procedure un miraggio per i pazienti. Inoltre, con incredibile superficialità, l'assessore ha difeso la scelta di mettere a pagamento il numero del Cup, spiegando di aver preso l’esempio di altre regioni dove il sistema sanitario funziona decisamente meglio. La verità è che gli assessori alla sanità passano, come Gratarola che è arrivato per caso, ma i problemi che creano o che non riescono ad affrontare rimangono tutti sulle spalle degli utenti della sanità ligure. Proprio per questo anche insieme all’avvocato Rita Lasagna abbiamo creato e ideato lo Sportello Diritto Salute a Bolzaneto che sta fornendo un indubbio servizio alla cittadinanza con centinaia di richieste e un’altissima percentuale di risoluzione dei casi”.