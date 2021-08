Afghanistan, Toti: "Pronti ad accogliere chi ha supportato la missione italiana"

Dopo il sindaco di Genova Marco Bucci anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha dato disponibilità ad accogliere persone in fuga dall'Afghanistan per la presa del potere da parte dei talebani

Dopo il sindaco di Genova Marco Bucci anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha dato disponibilità ad accogliere persone in fuga dall'Afghanistan per la presa del potere da parte dei talebani, per i quali era arrivato anche l'appello di Arci Liguria ai comuni liguri.

"Chi ha lavorato accanto alle nostre divise per la libertà e la pace in Afghanistan troverà ospitalità in Liguria". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"A nome della Regione - prosegue il governatore - ho dato la piena disponibilità ad attivare ogni strada possibile per ospitare coloro che per anni hanno supportato la missione italiana. Non volteremo le spalle agli afghani e afghane che ora rischiano la vita nel loro Paese".