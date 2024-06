Il giorno del Liguria Pride: percorso della parata, orari e carri

Oggi, sabato 8 giugno, è il giorno del Liguria Pride, la parata arcobaleno per sostenere i diritti civili del mondo Lgbtqia+. Il tema dell'edizione 2024 è "furia queer ad attraversare le strade e riempire le piazze - spiegano gli organizzatori - rabbia, impeto e urgenza, del nostri desideri, delle nostre azioni, delle nostre rivendicazioni, che si fa travolgente, queer, creativa, rigenerativa, motore della nostra resistenza intersezionale contro un sistema millenario, permeante, un sistema patriarcale che dobbiamo smontare dalle fondamenta, fuori e dentro di noi, per un cambiamento che investa la società nella sua interezza, negli spazi che abitiamo, nelle relazioni che ci connettono alle altre persone, nella quotidianità tutta. Furia contro omolesbobiatransfobia, sessismo, machismo, razzismo, abilismo,

grassofobia, sessuofobia, fascismo, capitalismo, militarismo".

Il percorso del corteo

Sabato 8 giugno i partecipanti alla grande parata si raduneranno a partire dalle ore 15 per poi partire alle 16 da via San Benedetto (palazzo del Principe). Il corteo transiterà poi da via Balbi, piazza della Nunziata, piazza Portello, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume e via XX Settembre, con arrivo previsto in piazza de Ferrari per le ore 19:30.

La composizione della parata

Al corteo partecipano undici carri: Coordinamento Liguria Rainbow 1, Comunità di San Benedetto/Cgil (PatriarcOUT), Agedo, Famiglie Arcobaleno, Coordinamento Liguria Rainbow 2, Comunità Latinoamericane, Transatlantica, Arcigay Genova, Genova che Osa, Carro Arci Genova-Futurevox, Movimento degli spazi sociali, collettivi e assemblee unite. La serata si concluderà ai Giardini Luzzati con aperitivo a partire dalle 18 e concerto finale con i Free Shots dalle ore 20:30.

