Il Liguria Pride colora la città: corteo arcobaleno tra amore, diritti e musica

Migliaia di persone in piazza per il Liguria Pride 2022, corteo allegro e colorato tornato senza restrizioni dopo due anni di stop causa covid. Madrina a distanza dell'evento Ambra Angiolini che, poco prima della partenza da via San Benedetto, ha inviato un videomessaggio pubblicato sui social dagli organizzatori.

Giovani, anziani, famiglie e bambini per una grande festa arcobaleno, con tanta musica, carri (presente anche un trenino) e striscioni, a sostegno dei diritti civili del mondo Lgbt+. "Offensivi e divisivi", "Resistenza", "Power to the people", "Siamo fuori", "Io esisto", "Mamma tranquilla, sono gay, non fascista", "I don't know where i am going, but i am gay", "We laic pride" sono alcuni dei messaggi lanciati attraverso gli striscioni dei partecipanti, non sono mancati baci e abbracci, in una giornata di festa che parla di diritti e e celebra l'amore in tutte le sue forme.

Il corteo, partito intorno alle 15:30 dalla sede della comunità di San Benedetto al Porto, ha attraversato il centro di Genova snodandosi tra via Balbi, piazza della Nunziata, piazza Portello, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume e via Venti Settembre, fino ad arrivare in piazza De Ferrari.

La festa prosegue poi in serata, dalle 20 in poi, al Liguria Pride Village presso i giardini Luzzati, location in cui da diversi giorni vanno in scena eventi e attività organizzate da Coordinamento Liguria Rainbow, cooperativa Il Cesto, Giardini Luzzati e Goodmorning Genova, in collaborazione con Infantia Società cooperativa sociale, Book Morning, Anlaids e Trattoria dell'Acciughetta. Qui si sono svolte mostre, aperitivi, silent disco, talk, laboratori e giochi per bambini, tornei di cirulla. Ma anche spettacoli musicali e teatrali e presentazioni di libri.

Lo slogan di quest'anno è "Siamo fuori": "Per le strade - avevano spiegato gli organizzatori - con i carri in un corteo colorato, con la voglia di ballare insieme, di sentirci comunuità. Visibili, fantastici, partigiani delle differenze, senza uniformi e senza divise, assieme a chi crede nella indivisibilità dei diritti, nell'inclusione, nell'accoglienza e nell'autodeterminazione sui corpi, sulla salute, sulla sessualità, sull'amore".