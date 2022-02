Strumenti di autodifesa per la polizia locale, via libera dalla Regione

Venerdì 28 gennaio 2022 la giunta regionale ha approvato un disegno di legge che modifica la normativa in materia di politiche integrate per la sicurezza, la legge regionale 28/2004, e le norme sulla polizia locale, contenute nella legge regionale 31 del 2008.

L'obiettivo di questo intervento normativo è rendere migliore e più agevole il lavoro delle forze dell'ordine, rendendo più snelle le norme che disciplinano l'attività e istituendo anche degli organisimi di coordinamento.

L'assessore alla sicureza Andrea Benveduti, che ha proposto la delibera, ha commentato così l'intervento legislativo:

“Tra le molte modifiche e adeguamenti elaborati, è interessante sottolineare la costituzione di uno strumento snello di consultazione, come il Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, che coinvolgerà soggetti istituzionali e territoriali per una migliore conoscenza dei fenomeni criminosi presenti sul territorio regionale e consentire, laddove possibile, una visione delle azioni e degli interventi da mettere in campo per rafforzare la sicurezza dei cittadini”.