Regione, approvata la legge di stabilità 2024-2026

Dopo tre giorni di discussione il consiglio regionale ha approvato con 17 voti a favore (maggioranza) e 12 contrari il Disegno di legge 166 'Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024-26'. Anche per l'esercizio 2024 è confermato un 'Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale', per l'importo di 5 milioni di euro, finalizzato a ridurre dello 0,02 % l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef, per i redditi oltre 15mila euro e sino a 28mila euro. Per detto scaglione reddituale, l'aliquota, pertanto, è determinata nell'1,79% anche per l'anno 2024.

Anche per il 2024 si introduce la detrazione di sostegno economico sociale a favore delle famiglie, a valere sull'addizionale regionale Irpef, per i soggetti con almeno due figli a carico e con un reddito imponibile fino a 28mila euro, pari a 40 euro per ciascun figlio; la detrazione viene aumentata a un importo pari a 45 euro per ogni figlio portatore di handicap, in questo caso la detrazione è riconosciuta anche in caso di figlio unico.

Vengono attivate esenzioni dalla tassa auto destinate a particolari categorie di veicoli: viene messa a regime l'esenzione per i veicoli di proprietà dei gruppi comunali e delle squadre di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo (Aib).

È inoltre riproposta per il 2024 l'esenzione per gli autocarri alimentati a Gnl: si tratta di una particolare categoria di veicoli di cui la Regione sta sperimentando l'incentivazione, al fine di orientare le imprese di autotrasporto verso una mobilità più sostenibile.

Vengono poi dettate misure di disciplina della spesa di personale in conseguenza degli impatti sul bilancio regionale derivanti principalmente dall'incremento delle spese di personale (rinnovi contrattuali), dei nuovi vincoli di finanza pubblica per effetto della cessata sospensione del Patto di Stabilità, che potrebbe comportare un concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni, dell'incremento del servizio del debito dovuto alla crescita dei tassi di interesse e dell'aumento dei costi energetici.

Viene disposta anche per il triennio 2024-2026 la destinazione della percentuale del 30% dei proventi derivanti dai canoni del demanio idrico alle spese per la difesa del suolo, viene prevista la gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato. Sono stati approvati alcuni emendamenti fra i quali uno presentato da Fabio Tosi (Mov5Stelle) sugli 'Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza'.

Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2024

Con 17 voti a favore (maggioranza) e 11 contrari è stato approvato il Disegno di legge . 167: 'Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024- 2026)'. Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni allo scopo di aggiornare e adeguare il quadro normativo regionale anche a fronte di interventi modificativi introdotti a livello nazionale e per adempiere ad alcuni impegni assunti dal presidente della Giunta regionale.

Fondo per il sostegno alle edicole. Fra le misure introdotte nel disegno di legge viene previsto che le economie maturate al 31 dicembre 2023 sul Fondo di sostegno per l'innovazione delle edicole siano riacquisite al bilancio regionale per la successiva riassegnazione da parte di Filse per le stesse finalità.

Sistema di bigliettazione elettronica integrata. Vengono rimodulati per gli anni 2024-2025-2026 gli impegni assunti nel 2016 per l'avvio del sistema di bigliettazione elettronica, che era stato sospeso a causa del contenzioso sorto dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara. Nei primi mesi del 2024 è prevista una prima attività dimostrativa delle funzionalità del sistema per poi estendere gradualmente la sua installazione sull’intero territorio ligure.

Concessioni demaniali marittime. In attesa di una riforma organica della normativa in materia, si prevede, in via transitoria per il 2024, la sospensione del divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, fermo restando il rispetto dei rapporti percentuali delle aree balneabili libere e libere attrezzate del fronte totale delle aree balneabili, come risultano dal Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime (Pud) o dalla situazione di fatto al 31 dicembre 2023.

Trasporto pubblico locale. Limitatamente agli investimenti per il rinnovo dei parchi autobus, viene consentito alla Regione di anticipare fino a un massimo del 50 per cento delle somme certificate e rendicontate da parte delle aziende del tpl, nelle more della rendicontazione definitiva operata dalla Regione al Ministero e del conseguente riversamento, da parte di quest’ultimo, dei relativi importi. L’anticipazione regionale garantirà liquidità alle aziende di tpl a seguito della presentazione della rispettiva rendicontazione, senza che sia necessario attendere la presentazione della rendicontazione da parte di tutte le aziende beneficiare per procedere alla trasmissione al Ministero della rendicontazione regionale complessiva.

Viabilità e mobilità ciclistica. Viene consentita l'inclusione nel programma annuale, oltre che degli interventi già compresi nell'Elenco triennale degli interventi, anche di interventi individuati sulla base delle priorità proposte dal Comitato di indirizzo del Fondo Strategico Regionale.

Abbattimento liste di attesa. Fino all'anno 2025 le strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, possono avvalersi dell'operato dei dirigenti sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, che abbiano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria e le Aziende, Enti e Istituti del Servizio Sanitario regionale possono acquisire dai propri dirigenti sanitari prestazioni sanitarie in regime di attività libero professionale intramuraria.

È previsto, inoltre, uno specifico stanziamento per l'anno 2024 nell'ambito della neuropsichiatria infantile, che permetta l'acquisizione, da parte delle Aziende Sanitarie, di pacchetti di prestazioni terapeutiche e riabilitative da parte di strutture, associazioni, centri autorizzati e liberi professionisti destinate ai minori, che non sia stato possibile prendere in carico da parte dei Centri ambulatoriali riabilitativi delle Asl o delle strutture private accreditate. Infine le Aziende pubbliche di servizi per la persona (Asp) costituire o partecipare a società di servizi per il raggiungimento di finalità istituzionali.

Agenzia regionale ligure per i rifiuti (Arlir). Viene modificata la legge regionale numero 13 del 2023 istitutiva dell'Agenzia in quanto è emersa l'esigenza di una tempistica adeguata per il trasferimento del personale dalla Città metropolitana e dalle Province ad Arlir. Il provvedimento propone, dunque, il differimento all'1 gennaio 2025 del trasferimento del personale di Città metropolitana di Genova e delle Province ad Arlir e viene differito al 2025 il termine entro il quale la giunta regionale dovrà avviare le procedure di nomina del direttore di Arlir.

Settore turistico. Nel 2024, viene istituito un apposito fondo con dotazione di 3 milioni di euro, di cui 2 milioni destinati a interventi mirati per il territorio delle Cinque Terre da ripartirsi, in parti uguali, tra i comuni di Levanto, Monterosso, Riomaggiore e Vernazza. La misura favorirà la migliore gestione dei flussi turistici nelle aree regionali a maggiore attrattività, garantendo allo stesso tempo la qualità dell'offerta di mobilità sul territorio promuovendo accordi o la creazione di apposite società di scopo con la partecipazione dei Comuni e degli ulteriori attori pubblici e privati coinvolti nel settore turistico e del trasporto per realizzare progetti di investimento dedicati.

Inoltre strutture alberghiere ed extralberghiere, possono realizzare al proprio interno piazzole dedicate all'installazione di nuove tipologie di allestimento di tipo glamping (alloggio in tenda) e starbox (alloggio in legno) per offrire nuove opzioni di ricettività all'aria aperta di qualità.

Politiche sociali. Gli Ambiti Territoriali Sociali sostituiranno gli attuali Distretti sociali, in linea con la disciplina nazionale, che prevede la coincidenza territoriale tra Ambito Territoriale Sociale e Distretto Sanitario. L'adeguamento è coerente con il nuovo Piano Sociale Integrato Regionale già oggetto di confronto con gli enti locali e gli stakeholder del settore ed attualmente all'esame del Consiglio. La continuità delle prestazioni sarà garantita dalla nuova articolazione interna degli Ambiti Territoriali Sociali e, in particolare, dagli Uffici di Zona, sedi prossime al cittadino e deputate all'erogazione dei servizi sociali di base.

Cultura. Vengono stanziati ulteriori 30mila euro per il completamento dell'intervento di restauro della pala dell'altar maggiore della Chiesa del Gesù di Genova raffigurante 'La Circoncisione di Gesù' dipinta da Pietro Paolo Rubens; la Giunta regionale può rinnovare l'incarico del project manager della 'Casa dei Cantautori' per consentire il completamento delle attività necessarie all'allestimento del relativo polo museale. Nel 2024, si prevedono contributi straordinari di 50mila euro a favore del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona e altrettanti per l'Orchestra sinfonica di Sanremo. Viene, infine, prevista la partecipazione della Regione alla prossima edizione del Salone del Libro di Torino 2024 con un contributo di 130mila euro.

Ambiente. Viene introdotta una norma per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale: i soggetti proponenti possono presentare direttamente l'istanza di Via, superando la fase di verifica di assoggettabilità a Via quando per le caratteristiche dell'intervento sussistono fin dall'origine le condizioni per la Via. In questo modo si elimina un'inutile duplicazione procedurale, garantendo il livello più ampio di tutela previsto dalla normativa europea e statale, nella fase di Via.

Sul disegno di legge sono stati presentati un totale di 40 emendamenti da gruppi di minoranza, maggioranza e dalla giunta. Di seguito alcuni degli emendamenti approvati. È stato approvato, fra gli altri, un emendamento presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), che impegna 30mila euro per l'accompagnamento delle persone disabili in mare e uno di Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), che destina alla fondazione anti-usura Santa Maria del soccorso 150mila euro per il 2024; approvato un altro emendamento presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) con cui si impegnano 150mila euro per favorire l'insediamento di studi medici nelle aree carenti.

Approvato anche un emendamento presentato da Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione) sulle liste di attesa per la riabilitazione dei minori disabili, che chiede tempestività per l'assegnazione dei budget in modo da consentire ai Centri ambulatoriali di riabilitazione di conoscere l'entità e poter programmare investimenti di personale e di avere una lista chiara in modo da conoscere il numero esatto di bambini in lista di attesa; approvato un emendamento illustrato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) che prevede che la giunta regionale approvi la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile dopo avere sentito la Commissione consiliare competente; approvato un emendamento illustrato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) con cui si ribadisce la natura non economica delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in quanto questa formulazione toglie ogni dubbio circa la possibilità riconosciuta alle Aps di sottoscrivere accordi con Asl e ALiSa per la prestazione di servizi senza ricorrere alla procedura selettiva.

Approvato un emendamento illustrato da Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) relativo all'adeguamento dei Comuni al Piano socio sanitario integrato, che ha lo scopo di fornire un incentivo di tipo abitativo per gli operatori sociosanitari, che ammette una nuova figura di aventi diritto non superiore al 15% riservato e già previsti dalla legge in vigore; approvato un emendamento di Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini), che aumenta la sanzione fino a 600 euro delle infrazioni previste dalla legge che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi; approvato un emendamento di Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) che intende favorire il recupero dei prodotti florovivaistici non più destinati alla vendita come materiale riutilizzabile in agricoltura e come biomassa per la produzione di energia; approvato l'emendamento presentato da Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), che prevede il finanziamento della figura dello psicologo territoriale in ogni Asl.

Più spiagge libere in Liguria

Il Consiglio ha respinto l'ordine del giorno 1101, presentato da Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente), che impegnava la giunta ad attivarsi per perseguire i seguenti obiettivi per garantire più spiagge libere sulla costa ligure: la prevalenza in ogni Comune coste di 'spiagge libere' e 'spiagge libere attrezzate' nella misura almeno del 50%; le concessioni vengano rilasciate solo in via eccezionale, e quando ciò accade, i bandi pubblici siano trasparenti e imparziali inserendo nei criteri di valutazione una preferenza per le cooperative di lavoratori o enti senza scopo di lucro; garantire la partecipazione delle associazioni ambientaliste e di tutela dei bagnanti nei processi decisionali in materia di demanio marittimo; la predisposizione di una normativa regionale che non consenta sulle spiagge alcuna costruzione, salvo strutture strettamente necessarie alla balneazione e peraltro esclusivamente in materiale ecocompatibile e di facile rimozione; un controllo costante per il rispetto dei diritti dei lavoratori nel settore balenare; implementare la qualità dell’accessibilità alle 'spiagge libere' prendendo come metro di misura le condizioni di accessibilità valide per i minori e persone con disabilità motoria.