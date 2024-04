Scuole, occupato anche il Pertini

L'ondata delle occupazioni studentesche a Genova non si ferma. Dopo quella del liceo Colombo la settimana scorsa, oggi tocca al Pertini-Diaz, la scuola scenario del noto pestaggio durante il G8 del 2001.

Le motivazioni dell'occupazione da parte degli studenti vanno dalla solidarietà alla popolazione palestinese alla contrarietà ai recenti interventi delle forze dell'ordine contro le manifestazioni studentesche.

Tra le criticità sollevate dai giovani anche la dura critica al progetto ministeriale contro il bullismo, 'Sentinelle in classe', e la ferma contrarietà al sistema Pcto per l'alternanza scuola-lavoro.

"Vogliamo sottolineare che non siamo contro i professori, perché anche loro subiscono tutti i giorni questa merda e non vogliamo un divario ma poter creare insieme un'alternativa alla scuola opprimente - spiegano gli studenti - se siamo qui oggi è anche per lottare per loro o almeno per quelli che ancora credono in noi".

Nei giorni scorsi gli alunni del Pertini avevano già protestato contro una lezione di orientamento formativo della polizia all'interno del liceo.