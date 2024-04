Liceo Colombo occupato: "No alla guerra e alla privatizzazione della scuola"

Le studentesse e gli studenti del liceo classico Colombo, dopo essersi riuniti stamattina in un’assemblea all’interno del cortile scolastico, hanno deciso insieme di occupare l'edificio. Le ragioni di questa azione sono diverse: le linee politiche a favore del governo israeliano, i tagli alla scuola, la repressione adottata contro la libertà di parola e l'insufficiente attenzione alla salute mentale degli studenti.

“Questa occupazione è uno strumento per manifestare la nostra libertà di espressione - spiegano i giovani ‘colombini’ - come generazione studentesca prossima a diventare parte della vita politica e non rappresentata dalle decisioni governative, poniamo le nostre contestazioni come motivazioni dell’occupazione, mettendo in discussione un modello che propaga guerra, disparità sociale e inquinamento”.

Al primo posto tra i temi della giornata c’è una riflessione sul conflitto israelo-palestinese e una manifestazione contro i governi occidentali che contribuiscono alla guerra con l’invio di armi. I giovani lamentano una complicità da parte dell'Italia all'interno delle dinamiche del conflitto: “Condanniamo ogni forma di legame con il governo di Israele e ogni partecipazione italiana alla guerra in Palestina, poiché viola i diritti dell’uomo, il diritto internazionale e l’articolo 11 della nostra Costituzione”.

Il focus si allarga quindi sui tagli che i governi compiono in situazioni di emergenza, di guerra come di pandemia, e che vanno a pesare sulla qualità dell’istruzione. Le studentesse e gli studenti del Colombo – così come quelli del liceo Deledda ieri – protestano contro “edifici fatiscenti e inospitali” oltre che contro “programmi antiquati che non tengono in considerazione gli ultimi cinquant’anni di storia”. I giovani lamentano un’educazione passiva, che non li aiuta a una comprensione del mondo e a una preparazione per la vita futura.

Gli studenti chiedono dunque poche azioni precise da parte del governo italiano. Riassumendole per punti: