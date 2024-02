Licenziato, aggredisce l'ex datore di lavoro e lo minaccia di morte

Dopo il licenziamento è tornato nella sede della ditta in cui lavorava per discutere del suo caso con l'ex datore. Da qui però è partito un litigio che è presto degenerato, tra minacce di morte e botte ai danni del titolare dell'attività.

È successo in una ditta di Arenzano in cui l'uomo lavorava come fabbro. A inizio mese, però, il licenziamento: proprio per questo motivo sabato pomeriggio era tornato nell'azienda, con l'obiettivo di chiedere un chiarimento. Ma la situazione è presto sfuggita di mano: all'inizio le minacce rivolte all'ex datore, poi il tentativo di calmare le acque, ma la discussione si è fatta sempre più accesa sfociando infine in un'aggressione.

All'ex datore di lavoro sono state causate lesioni (tra cui la rottura di un metacarpo) giudicate guaribili in trenta giorni, mentre l'uomo che è stato licenziato, un 60enne pregiudicato, è stato denunciato per minacce e lesioni personali dai carabinieri di Arenzano.