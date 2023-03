Licenziamenti alla Moog di Casella: nuovo sciopero a fine turno e di tutti gli straordinari

Lunedì scorso è arrivata la notizia di 21 esuberi su 105 lavoratori alla Moog di Casella. La Fiom di Genova ha subito proclamato quattro ore di sciopero come prima risposta all’azione messa in atto dall’azienda e nell’incontro dell'8 marzo 2023 tra azienda e sindacato si è avviata una discussione per provare a impedire i licenziamenti.

La procedura di licenziamento a oggi però resta sul tavolo e la rsu aziendale e la Fiom di Genova mantengono aperto lo stato di agitazione con quattro ore di sciopero a fine turno per la giornata di oggi (venerdì 10 marzo) e lo sciopero di tutte le prestazioni di straordinario fino a nuova comunicazione.

La prossima riunione è stata fissata per il prossimo 20 marzo 2023, dopodiché ci sarà un nuovo confronto con i lavoratori per valutare l'esito dell'incontro e decidere il proseguo del percorso.