Un libro per ricordare Christian La Fauci

Mentre proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Christian La Fauci e di sua madre, trovati privi di vita nella loro casa di Marassi, alcuni amici dello scrittore hanno pensato a un'iniziativa per ricordarlo, "un libro che ricordasse Christian e il suo calcio".

"Chiunque volesse partecipare - si legge in un post pubblicato su Radio Cruijff -, lo può fare con un racconto di calcio a lui dedicato, con un racconto di aneddoti di Christian personali o semplicemente donando un proprio racconto calcistico (magari amarcord). Vorremmo che fosse un libro scritto da tutti quelli che lo hanno stimato come uomo, come amico, come scrittore".

"Vi chiediamo solo - prosegue il post - di rispettare alcune regole, senza voler passare per professori: il racconto dovrà essere di almeno un migliaio di parole e va spedito a danilo.perolini@yahoo.it, in formato Word. Termine invio il 15 settembre. Gianluca Iuorio della casa editrice Urbone Publishing si occuperà della stampa del libro".

"Tutti i proventi - conclude il post - saranno destinati a La Band degli Orsi, un'associazione di Genova che si occupa di dare sostegno logistico alla famiglie dei bambini ricoverati presso l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Teniamo particolarmente a questo progetto, ci auguriamo che tutti riescano a metterci il cuore, gentilezza ed educazione nel ricordo di una persona speciale. A Christian".