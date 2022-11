Nasce il primo distributore di libri aperto h24 a Genova

Apre a Genova il primo distributore automatico di libri h24 della Liguria: l'idea è di Roberto Rimondi, 60 anni e da 40 libraio, titolare del chiosco-libreria all'aperto in via XX Settembre, all'incrocio con il Ponte Monumentale.

"Galeotto fu il libro", come direbbe Dante, perché a dare l'idea a Rimondi è stata proprio una lettura, un noir in cui il protagonista cercava un libro da leggere per la notte senza però trovare librerie aperte. Al 60enne genovese è venuto in mente, dunque, di rispondere a questo bisogno nella vita reale con un distributore automatico - come quelli di snack e bevande che abbondano in città - ma incentrato sul 'nutrimento' culturale.

Per Rimondi è stato un investimento economico importante, e puntare sulla cultura dopo due anni difficili segnati dal covid non è stata una decisione semplice: "Ho voluto dare un servizio a tutti i lettori - spiega a GenovaToday - che come me non possono restare senza un libro tra le mani. Ma ho pensato anche ai turisti, a coloro che soggiornano negli alberghi vicini, perché possano trovare un punto di riferimento per le loro letture anche di sera, quando i negozi sono chiusi". Al momento nel distributore si trova una selezione di "strenne" natalizie, cioè i libri più letti e richiesti del momento.

Il distributore di libri funziona esattamente come quelli di snack e bevande che già si contano a Genova: si seleziona il libro desiderato, si paga con carta di credito dopodiché un carrellino trasporterà il volume e lo riporrà in un apposito cestino da cui il lettore potrà prenderlo, per saziare la sua sete di letture anche di notte.