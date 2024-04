Ubriachi, furti e danni alle auto: pattuglione nel levante con raffica di denunce

Maxi controlli nel Levante. Le Compagnie carabinieri di Santa Margherita Ligure, Chiavari e Sestri Levante, nelle ultime ore, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio che ha portato all’identificazione di 400 persone e al controllo di circa 300 automezzi.

Il bilancio dell'operazione è di ventuno persone denunciate: dieci per guida in stato di ebbrezza alcolica; due per danneggiamento di autoveicoli in sosta; tre per furto all’intero di esercizi commerciali; tre stranieri per violazione della normativa, due ventenni per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e una persona per minacce.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale sono stati impegnati in diverse operazioni sul territorio genovese: due ubriachi alla guida sono stati denunciati dopo aver provocato incidenti, tre ragazzi sono stati invece sorpresi all'interno di una chiesa chiusa nella quale si erano introdotti forzando la porta d'ingresso. La bravata è costata una denuncia a tutti e tre. Nei guai, infine, un 45enne che ha sottratto i documenti a un'amica utilizzandoli per cercare di ottenere un prestito da diecimila euro.

