Due lettere minatorie con polvere sospetta al liceo classico Mazzini

Sono state recapitate ieri in segreteria due lettere minatorie indirizzate alla preside e alla dirigente amministrativa del liceo classico Mazzini di Sampierdarena. In una busta c'è il disegno di un impiegato, una frase sessista e la minaccia: "Farai una brutta fine"; in entrambe una sostanza in polvere sospetta.

A scuola sono arrivate le volanti della polizia, le squadre della scientifica e quelle degli artificieri che hanno analizzato i frammenti. Si tratterebbe di acido picrico, una sostanza esplosiva vietata in Italia e molto potente, ma saranno le analisi di laboratorio a dare l'esatto responso. Preside e dirigente, sentite dagli agenti, hanno detto di non aver mai subito minacce.

Accertato che la sostanza nelle buste non fosse tossica, l'istituto questa mattina, martedì 7 marzo, è stato aperto regolarmente.