"Non trovo nessuno che mi porti a fare terapie", problema risolto in poche ore

A poche ore dalla pubblicazione di una lettera (consultabile cliccando sul link), inviata da un lettore, GenovaToday ha ricevuto due messaggi da parte di altrettante persone desiderose di dare una mano all'autore della missiva per risolvere le sue problematiche.

Insieme alla buona notizia, il comitato regionale Liguria Odv di Anpas ha mandato una mail alla redazione, con l'intendo, "a completezza dell'informazione, di fare alcune precisazioni a riguardo".

La replica di Anpas

Le pubbliche assistenze Anpas, sono al servizio di chiunque ne abbia bisogno. Le vetture che compongono il nostro parco mezzi sono allestite per poter venire incontro alle richieste di qualsiasi cittadino debba essere trasportato, deambulante o meno, e in qualsiasi stato di salute: è uno dei principali motivi per cui esistiamo, è la nostra missione.

Non mettiamo sicuramente in dubbio il fatto che il cittadino possa avere riscontrato delle difficoltà a riguardo e non vogliamo di certo sostenere che il sistema vigente non presenti alcuna criticità. Ricordiamo che il nostro capitale umano è composto principalmente da volontari e capita purtroppo che in certi periodi, come è quello attuale, non si riescano a soddisfare tutte le richieste che ci pervengono. Le ragioni sono diverse, come la drastica diminuzione del numero di volontari post-pandemia, a cui fa invece da contraltare un netto incremento dei servizi richiesti a causa del periodo di sospensione di quasi la totalità delle prestazioni sanitarie legate al Covid. A queste se ne sommano anche altre di tipo tecnico-organizzativo che riguardano tutti gli attori del sistema sanitario, ma in questa sede non vogliamo entrare nello specifico.

Quello che ad ogni modo più ci preme sottolineare è che un nostro referente, per tramite della redazione di GenovaToday, si è messo prontamente in contatto con la persona che ha fatto la segnalazione e abbiamo trovato una soluzione affinché possa usufruire del servizio di trasporto di cui ha giustamente diritto per effettuare le terapie prescritte.