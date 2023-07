Bassetti segnalato all’Ordine da 123 colleghi. Lui risponde: “Partiranno le denunce”

"Aver attaccato i colleghi che volevano informare i loro pazienti sui vantaggi e svantaggi della inoculazione definendoli cattivi maestri" e "l'aver insultato i colleghi che in scienza e coscienza trattavano i loro pazienti con farmaci tradizionali (antinfiammatori, idrossiclorochina, cortisonici, eparina) poi rivelatesi estremamente efficaci alla pari di stregoni".

Sono le due principali accuse riportate in una lettera firmata da 123 professionisti contro Matteo Bassetti e indirizzata al presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Genova, Alessandro Bonsignore, per chiedere di sottoporre il virologo a un procedimento disciplinare.

"Saprete tutto quando sarà pronta la contro querela e la denuncia ai singoli medici", risponde Bassetti a GenovaToday dopo aver anticipato in un tweet la risposta ai colleghi: "Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell’evidenza, contro i vaccini, contro l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del covid19, hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini. Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto...Si sono fatti un gigantesco autogol. Verba volant scripta manent...Grazie davvero a tutti i 123! Non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e deontologica!",