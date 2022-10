Studenti a lezione dall'astrofisica Letizia Davoli: "Occhi spalancati sull'Universo e domande, quanta ricchezza nei ragazzi"

Una mattinata diversa, alla scoperta dei segreti dello spazio. Ha riscosso grande successo tra gli studenti del liceo scientifico Lanfranconi e della scuola media Gramsci nel quartiere di Sestri Ponente l'iniziativa lanciata dall'Osservatorio Astronomico di Genova (Oag) di via superiore Gazzo, grazie alla collaborazione con il progetto Spaceiscool.it. Nella mattinata di martedì 25 ottobre 2022 Letizia Davoli, astrofisica, giornalista scientifica e conduttrice televisiva si è messa a disposizione dei ragazzi, che hanno posto tantissime domande soddisfando tutte le loro curiosità. Una grande opportunità per alunni e alunne che hanno potuto ascoltare e dialogare in presenza con una figura top in questo ambito, che ha portato la sua grande esperienza in classe.

"Un'occasione anche per fare comprendere meglio, se ancora ce ne fosse bisogno, con esempi pratici, quanto, la ricerca spaziale, abbia migliorato la nostra vita sulla Terra - commenta l'Osservatorio Astronomico di Genova - un'occasione per parlare di concetti molto complessi con parole semplici, obiettivo che la vera divulgazione con la 'D' maiuscola dovrebbe sempre prefiggersi, come diceva Piero Angela. Letizia ha notato che le più interessate alle procedure per intraprendere una carriera da astronauta sono state le ragazze. La ringraziamo per la grande disponibilità dimostrata, ha proposto lei stessa di poter incontrare gli alunni dopo la sua conferenza sul progetto Iride con Esa e Asi, tenuta la sera di domenica al palazzo Ducale per il Festival della Scienza. Grazie anche alle professoresse che hanno accolto con grande entusiasmo questa occasione e ai ragazzi che hanno paertecipato".

Anche Letizia Davoli, ideatrice e conduttrice della trasmissione Tv 'Spazio', ha commentato: "Raccontare lo spazio ai ragazzi è stata un'opportunità meravigliosa. La gravità, la microgravità, la ricerca sulla Iss, le onde gravitazionali e poi, passando dal Liceo alle medie, il Sistema Solare, le meravigliose avventure delle sonde in viaggio verso altri pianeti, le galassie, i buchi neri, vivere sulla Luna e su Marte. E poi le loro mille domande e curiosità con quegli occhi spalancati sull'Universo: 'ma che cos'è la spaghettificazione?', 'come si diventa astronauti?', 'su Marte si cammina come sulla Terra?', 'Come si progetta una base sulla Luna?'. C'è tanta ricchezza nei nostri ragazzi e tanta voglia di scoprire e conoscere cose nuove. Fare la divulgatrice nelle scuole - conclude l'astrofisica - è la cosa più bella che può capitare a chi ama lo Spazio, mostrare la strada per il futuro a una generazione che più di ogni altra nel futuro rischia di non credere più. Grazie all'Oservatorio Astronomico di Genova".