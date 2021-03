Ruba da Leroy Merlin, arrestata per rapina

L'addetto alla sicurezza ha provato a fermarla, ma la donna ha reagito con violenza. All'arrivo dei poliziotti, la ladra ha chiesto più volte di poter andar via come se nulla fosse accaduto

Nel primo pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 l'addetto alla sicurezza di Leroy Merlin ha notato una donna entrare con una busta contenente merce precedentemente acquistata proprio in quel negozio e le ha chiesto di posarla negli appositi armadietti all'ingresso.

Terminato il suo giro, la 49enne è uscita dalla corsia dedicata a chi non acquista nulla e, una volta aperto il suo armadietto, convinta che nessuno la notasse, ha estratto dalla sua borsetta alcuni prodotti trafugati dagli scaffali per metterli nel sacchetto contenente la merce acquistata nei giorni scorsi.

Oltrepassate le casse, il vigilante l'ha fermata per controllare l'interno della busta ma la donna, nel tentativo di fuggire, ha ingaggiato una breve colluttazione ferendolo a un polso (prognosi 7 giorni).

All'arrivo dei poliziotti, la ladra ha chiesto più volte di poter andar via come se nulla fosse accaduto. Da perquisizione è emerso che aveva asportato sei placche di marca e quattro prese elettriche per un valore totale di circa 260 euro.

La 49enne genovese è stata arrestata per il reato di rapina. Questa mattina la direttissima.