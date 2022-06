Cogoleto, incendio boschivo sulle alture: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro nelle prime ore del mattino di venerdì 10 giugno 2022 per due incendi boschivi.

Il primo alle spalle di Cogoleto, sulle alture, a Lerca, presenti sul posto due squadre dei pompieri dalle ore 6:30 con il supporto e dei volontari dell'antincendio, la situazione risulta essere sotto controllo intorno alle 8 del mattino, ma i pompieri sono ancora al lavoro per la bonifica.

I vigili del fuoco sono usciti intorno alla 7 anche per dirigersi verso Sant'Olcese dove era stato segnalato un principio di incendio boschivo, in questo caso la situazione era meno complicata del previsto, le fiamme sono state spente in poco tempo e l'allarme è rientrato.