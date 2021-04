Leonardo, i lavoratori tornano in piazza

Non si ferma la protesta dei dipendenti Leonardo per difendere la permanenza dell'Automazione all'interno del Gruppo. Mercoledì 21 aprile a partire dalle ore 9 Fim, Fiom e Uilm, in concomitanza con lo sciopero, hanno organizzato una manifestazione di protesta a partire alle ore 9 in largo Pertini a Genova.

«In questa fase delicata della vertenza è fondamentale coinvolgere le istituzioni per fermare questa azione di depauperamento del tessuto industriale della nostra città che mette a rischio il sostentamento di 400 famiglie genovesi», dichiarano i sindacati.

Fim, Fiom e Uilm incontreranno la prefetto per illustrare la vertenza Leonardo affinché possa farsi parte attiva rispetto alle istanze dei sindacati dei metalmeccanici presso il Ministero. Leonardo rimane infatti un'azienda strategica nel panorama nazionale e internazionale.