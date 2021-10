Leivi, incendio boschivo domato da vigili del fuoco e volontari

Un incendio boschivo a Leivi ha tenuto impegnati i vigili del fuoco e i volontari antincendio boschivo della Protezione Civile nella giornata di sabato 16 ottobre 2021. Il rogo si è sviluppato in prossimita delle case in mattinata, le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alle 14 mentre quelle di bonifica sono proseguite fino alla sera.

A prendere fuoco un uliveto in stato di abbandono in una zona completamente infestata da rovi, motivo per cui le attività di spegnimento da tera sono state molto complicate.

A supportare volontari e i vigili del fuoco di Chiavari uno degli elicotteri regionali che ha provveduto a effettuare diversi lanci per bonificare, in particolare, le parti meno accessibili del perimetro. Le squadre hanno operato tutto il giorno rientrando nelle sedi in serata.