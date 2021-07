Mancata istituzione del Parco Nazionale di Portofino, bandiera nera alla Regione

Responsabile di danni alla natura. Con questa motivazione Legambiente assegna la bandiera nera e questa volta il poco ambito riconoscimento è andato alla Regione Liguria.

L'assegnazione è arrivata "per la mancata istituzione del Parco Nazionale di Portofino e le politiche condotte nei confronti dei parchi regionali e le aree protette. Per non aver ritirato il permesso alla ricerca di titanio nel comprensorio del Parco Beigua - Unesco Global Geopark e non aver ampliato i confini dell'area protetta al Comune di Urbe. Per aver depotenziato gli Enti parco sottraendo il personale distaccato dalle dipendenze dirette dei parchi alla Regione. Per i continui tentativi di modifica della disciplina quadro dei parchi regionali indirizzati a indebolire il sistema delle aree protette anziché rafforzare la tutela del territorio e della biodiversità" dichiara Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria.

Il riconoscimento di Parco Nazionale permetterebbe al polmone verde che avvolge Portofino di ottenere maggiori finanziamenti e tutele.

"Quella di Legambiente mi sembra molto una bandiera politica, più che una bandiera ambientalista - ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. L'attenzione della Giunta per l'ambiente è assoluta, e spiace che non venga riconosciuta: rigenerazione urbana, ciclo dei rifiuti, differenziata, ciclo e deputazione delle acque con la nostra amministrazione hanno fatto passi da gigante, e il numero di bandiere blu alle spiagge della nostra regione ne sono la prova".

"Sul parco di Portofino - aggiunge Toti - Regione sta semplicemente seguendo le perplessità dei sindaci e dei territori, cosa che sarebbe opportuno facesse anche Legambiente, che quasi sembra infastidita dallo sviluppo turistico di quella zona, che porta lavoro, sviluppo e ricchezza".

"Per quanto riguarda le miniere di titanio - conclude il governatore - una organizzazione così importante dovrebbe sapere che dipendono dal Governo centrale e non dalla Regione".