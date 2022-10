Da Lecco a Genova di corsa: l'impresa del 56enne Roberto Crippa

Da Lecco a Genova non-stop in 43 ore e 20 minuti. L'impresa è stata messa a segno da Roberto Crippa, ultramaratoneta 56enne e giornalista del quotidiano La Provincia di Como, Lecco e Sondrio.

Dal lago al mare per un totale di 203 chilometri, come racconta LeccoToday, ha concluso la sua corsa al Porto Antico, sotto alla polena del Galeone alle ore 13:20 di domenica 2 ottobre 2022, era partito venerdì 30 settembre 2022 alle ore 18. Ad aspettarlo amici e la moglie Natalie, mentre i figli Julien e Olivier lo hanno 'accompagnato' a rotazione in bicicletta lungo il percorso. La truppa ha festeggiato con un brindisi e con la focaccia.

Roberto Crippa ha partecipato a varie Ultratrail in questi anni tra Italia, Austria, Croazia, Svizzera e Germania, ha superato i 'muri' dei 100 chilometri e delle 100 miglia e questa volta è andato oltre il suo record personale di 164 chilometri. Il dislivello è stato di 1.261 metri in salita e di 1.446 in discesa, affrontati tutti nella parte finale per oltrepassare gli Appennini Liguri, salendo e scendendo poi verso il mare.