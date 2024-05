Inchiesta corruzione, Toti a Spinelli: "Ricordati di darmi una mano"

Lo stesso giorno in cui Giovanni Toti ha pranzato a bordo dello yacht degli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli, dopo la telefonata con un consigliere regionale per favorire la pratica della spiaggia di Punta dell'Olmo, il presidente della Regione, sempre dallo yacht, ha telefonato a Paolo Emilio Signorini, oggi ad di Iren, all'epoca presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, in carcere con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta della procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari, tra gli altri, di Toti, Aldo e Roberto Spinelli.

Era il primo settembre 2021, l'occasione per la telefonata a Signorini era la richiesta di Spinelli di rinnovo per trent'anni della concessione del terminal rinfuse alla terminal rinfuse Genova srl, controllata da Spinelli al 55%, pendente innanzi al Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale.

"Sono buttato in barca da Aldo, quando gliela portiamo 'sta proroga in comitato...", esordisce Toti al telefono con Signorini, il quale gli risponde di dire a Spinelli di "stare tranquillissimo. Adesso bisogna chiedere queti 10 bis, una pubblicazione perché gli diamo un sacco di anni, ma noi nel giro di due settimane facciamo tutto".

"Entro due settimane fai il comitato, bene, bene", commenta Toti ad alta voce consentendo così a Spinelli di ascoltare e commentare.

"Dice (Spinelli, ndr) che due settimane sono tante", replica Toti ridendo.

"E beh, dovevamo farlo un mese fa, belin!", replica Spinelli in sottofondo.

La telefonata si conclude con l'auspicio di Toti affinché la pratica si sblocchi il prima possibile".

Circa un'ora dopo le telefonate, Toti ha poi chiamato la referente della propria segreteria politica e delegata a operare sul conto del 'Comitato Giovanni Toti-Liguria'. "Dal contenuto - spiegano gli inquirenti - si evinceva chiaramente che era stato predisposto un versamento da parte di Spinelli in favore del Comitato Toti".

"Mandi alla segreteria di Spinelli i documenti dove vogliamo che faccia un versamento, che lo fa normale, come tutti gli altri insomma", dice Toti al telefono, riservandosi di comunicare ulteriori dettagli "a voce".

In serata Toti ha telefonato nuovamente a Signorini, chiedendo di portare la pratica in comitato il prima possibile, spiegandogli che avrebbe avuto un beneficio nel caso in cui la questione si fosse conclusa entro metà settembre.

"E' proprio un fatto burocratico di tempi minimi, delle pubblicazioni, di queste cose, lui è apprensivo ma stai tranquillo", lo rassicurava Signorini.

"La fretta di Toti - si legge nelle carte - non può che essere riferita alla promessa di finanziamento ricevuta nella stessa giornata da Spinelli in vista delle elezioni amministrative di Savona dei primi di ottobre, e quindi, alla necessità di ricevere il versamento in tempo utile per la competizione elettorale.

In un'altra occasione Spinelli ha ringraziato Toti per la disponibilità dimostrata e Toti: "Ci sentiamo la settimana prossima che c'ho sai... non ti dimenticare di me", "No, appena c'è il comitato che va in porto stai tranquillo all'indomani ti chiamo subito", ha replicato Spinelli.

Ancora, in un'altra occasione, il 17 settembre, Toti dice a Spinelli: "Il 29 va la tua roba, ricordati che io sto aspettando anche una mano eh?".