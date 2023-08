Dipendenti 'in nero', maxi multa per gastronomia e barberia

I carabinieri del comando provinciale genovese e del Nil hanno svolto alcuni controlli nei negozi di via Prè, nel centro storico. Due locali sono stati multati.

Si tratta di una gastronomia etnica di proprietà di un cittadino senegalese e di una barberia intestata a un uomo originario della Nigeria, all'interno della quale lavorano però dipendenti marocchini. I due sono stati sanzionati amministrativamente per la presenza di lavoratori senza regolare contratto di lavoro, con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale.

Inoltre i rispettivi titolari sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per non aver ottemperato alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza. In totale l'importo delle multe ammonta a 25mila euro.