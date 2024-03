Lavoratori in nero e altre irregolarità, sospesa l'attività di due panifici

Durante un servizio di controllo alla sicurezza sui luoghi di lavoro nella zona di San Fruttuoso, i carabinieri insieme con l’Ispettorato del lavoro hanno denunciato i gestori di due panifici.

Un genovese 60enne per mancata formazione e sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti, nonché l’utilizzo in nero di due lavoratori. Infine una peruviana 30enne per assenza del documento valutazione rischi, mancata formazione del personale in materia di sicurezza e impiego di tre lavoratori sprovvisti di permesso di soggiorno e assunti in nero.

Per entrambi è stata sospesa l’attività commerciale.