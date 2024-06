Autostrade, il primo luglio al via i lavori sul viadotto Palmaro, ira di cittadini e Municipio per lo scarso preavviso

Partiranno lunedì primo luglio i lavori propedeutici alla posa delle barriere fonoassorbenti nel viadotto Palmaro. La data è stata comunicata ieri da Aspi durante una riunione tra la direzione del tronco di Genova di Autostrade, il Municipio Ponente, gli amministratori e gli abitanti dei condomini interessati, ovvero quelli dei palazzi di via Diano Marina, via Sanremo, via Bordighera e via Murtola Alta.



I lavori, che in questa prima fase riguardano operazioni sulla carpenteria metallica del viadotto, dovrebbero durare circa novanta giorni, Aspi ha rassicurato gli interessati di impegnarsi ad attutire il più possibile i rumori, ma il cantiere sarà aperto nelle ore notturne, e considerato che i lavori saranno effettuati d'estate, periodo in cui si dorme con le finestre aperte, i disagi saranno inevitabili.

"Il preavviso - commenta a Genova Today l'assessore municipale ai Lavori Davide Siviero - è davvero minimo, abbiamo fatto le nostre rimostranze perché questi lavori impatteranno sulla vita dei cittadini e non poter dare loro un preavviso è spiacevole, non è stato facile spiegarlo ai cittadini".

Siviero lamenta anche l'impossibilità di seguire un iter istituzionale corretto. "Non abbiamo potuto seguire un iter consono, dando una prima comunicazione al consiglio, convocare una commissione con i tecnici e le parti interessate e solo dopo agire con le varie interlocuzioni. Non avendo però potuto seguire l'iter abbiamo deciso di andare a discutere con i condomini e il prima possibile fare una comunicazione in consiglio municipale. Ci sono state rimostranze dell'opposizione che non ha gradito lo scarsissimo preavviso".

I lavori, tanto attesi dai cittadini, sono dunque piombati improvvisamente. Aspi ha confermato che passati i novanta giorni del cantiere propedeutico dovrebbe iniziare la posa delle barriere fonoassorbenti, necessarie ad attutire il rumore delle auto in transito. Anche su questo fronte non mancano però le lamentele.

"I cittadini - spiega Siviero - da anni aspettano una soluzione diversa. Nella fase uno Aspi si impegna a ripristinare le vecchie barriere tolte nel 2019 perché le caratteristiche tecniche non erano a norma di legge. Gli abitanti si aspettavano l'inizio dei lavori della galleria fonoassorbernte che completasse l'isolamento acustico, ma Aspi ha comunicato che questi avverranno nella seconda fase, le cui tempistiche sono incerte, ma a valle di interventi che stanno per iniziare adesso".

"Il Municipio - prosegue l'assessore - farà in modo di favorire il flusso di informazioni tra Aspi e i cittadini agendo come collettore delle informazioni e propugnatore delle istanze dei cittadini; ci si augura che da parte di Aspi in futuro, andando verso lavorazioni più intensive ci sia maggiore attenzione al territorio, banalmente comunicando per tempo l'inizio lavori. Devo dire che le reazioni di condomini, amministratori e associazioni sono state molto responsabili, ci stanno dando una grande mano a livello comunicativo e di interazione con la cittadinanza. Ci stanno dando una grande mano per gestire la comunicazione nella maniera più corretta possibile".