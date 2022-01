Lavori per il Terzo Valico: modifiche ai treni nel weekend

Ancora modifiche ai treni legate agli interventi di realizzazione della nuova linea del Terzo Valico, Rfi ha comunicato che sono in previsione la modifica del piano binari e opere tecnologiche per la realizzazione del nuovo apparato di comando e controllo della circolazione ferroviaria al “Bivio Polcevera”, necessarie per la realizzazione del quadruplicamento dei binari nel tratto del nodo di Genova tra Voltri e Sampierdarena.

Dalle ore 14 di sabato 29 alle ore 4 di lunedì 31 gennaio e dalle ore 14 di sabato 19 alle ore 4 di lunedì 21 febbraio 2022 sono dunque in programma modifiche all'orario di diversi regionali.

Per consentire l’operatività dei cantieri, il servizio sulla linea Genova - Ovada - Acqui Terme sarà garantito da un trasporto integrato di treni tra le stazioni di Campo Ligure - Masone e Acqui Terme e bus tra Genova Brignole e Campo Ligure-Masone.

I treni della relazione Genova - Arquata Scrivia/Novi Ligure potranno modificare l’orario anche con anticipi e non fermeranno a Genova Sampierdarena e a Genova Rivarolo. La stazione di Genova Sampierdarena è raggiungibile con i treni della linea Genova- Ventimiglia o con i mezzi AMT; la stazione di Genova Rivarolo solo con i mezzi Amt.