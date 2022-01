Primo weekend con A10 chiusa tra Pra' e Arenzano: code e disagi anche sull'Aurelia

Weekend di disagi su strade e autostrade genovesi, a causa dell'interruzione dell'A10 per lavori di ammodernamento nella galleria Madonna delle Grazie II in direzione Savona: a causa di questo cantiere, è stata predisposta la chiusura permanente del nodo A10/A26 da Genova verso Ventimiglia dalle 22 di ieri, venerdì 21, fino alle 6 di lunedì 24 gennaio.

Di fatto, dunque, è chiusa l'autostrada tra Pra' e Arenzano, e chi si dirige verso Savona deve uscire a Pra' e proseguire sull'Aurelia (dove si sta formando una lunga coda), altrimenti viene dirottato sulla A26 a Masone. Chi invece vuole rimanere in autostrada e andare verso Ventimiglia non può far altro che uscire a Masone e rientrarvi in direzione sud per evitare il tratto chiuso, allungando di parecchio il viaggio e finendo intrappolato nella coda al casello.

E durante la mattinata di oggi non sono mancati i disagi: a essere bloccata non solo l'autostrada vicino al casello di Masone, dove si registrano 4 km di coda, ma anche la via Aurelia tra Vesima e Arenzano.

Come aveva ricordato Regione Liguri giorni fa, infatti, sulla strada statale Aurelia è attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico ed è presente il divieto di circolazione ai veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate; pertanto, tali mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona, dovranno immettersi sulla A26, uscire a Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10/Savona.

Questo è solo il primo fine settimana di lavori: si replica dalle 22 del 28 gennaio fino alle 6 del 31 gennaio.