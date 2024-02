Multedo, la sede della storica società sportiva ha bisogno di lavori urgenti

È un importante punto di riferimento e di aggregazione per gli sportivi e tutti i cittadini del quartiere, l'Asd Multedo Levante 1930 di via Ronchi. Ma l'edificio che ospita la storica associazione ha urgente bisogno di lavori di manutenzione e il Comune è pronto a intervenire.

A sollevare l'argomento in consiglio comunale è Valeriano Vacalebre, FdI: "La palazzina ha bisogno di lavori di riparazione e ristrutturazione del tetto e non solo. Sono necessari e molto urgenti per poter riprendere in totale sicurezza le attività sportive della società. La Multedo Levante 1930 è molto attiva sul territorio con una forte squadra calcistica maschile. Oltre al fattore sportivo però è anche un polo sociale per i ragazzi e le famiglie del quartiere".

L'amministrazione è d'accordo nel rimettere a posto questi spazi: "L'obiettivo è continuare a fornire ai cittadini di Multedo un importante servizio pubblico a carattere sportivo" ha detto l'assessore al Patrimonio Francesco Maresca. In concreto, i tecnici del Comune hanno già fatto un sopralluogo in loco un paio di settimane fa e ne è in previsione un altro nei prossimi giorni per ottenere una perizia e quantificare le risorse da destinare a valorizzare l'immobile dal punto di vista della manutenzione.

"Credo che nel giro di poco tempo - conclude Maresca - si arriverà a una ristrutturazione del tetto dell'edificio in modo da dare a tutto il comprensorio spazi giusti di cui la cittadinanza ha sempre usufruito e di cui andrà a usufruire ancora meglio nei prossimi mesi". A marzo arriveranno ulteriori aggiornamenti per entrare più nel dettaglio dei lavori.