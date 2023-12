Lavori stradali di notte in città, come cambiano i bus

Lavori stradali notturni stradali e inevitabili variazioni alla circolazione dei bus nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre in via Pra' e via di Francia. Di seguito i dettagli.

Chiusura via Prà

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Prà causa lavori stradali, dalle ore 23 di mercoledì 13 alle ore 4 di giovedì 14 dicembre e dalle ore 23 di giovedì 14 alle ore 4 di venerdì 15 dicembre, le linee 1 e N2, in direzione Voltri, sono limitate al capolinea provvisorio delle Sorgenti Sulfuree superiori.

Dal capolinea provvisorio è possibile raggiungere il capolinea di Voltri (e viceversa) grazie a un servizio navetta dedicato, in servizio sul seguente percorso: Sorgenti Sulfuree superiori (capolinea), via Cravasco, elicoidale di via Ventimiglia, via Ventimiglia, via Don Giovanni Verità, via Camozzini, largo Carlo Dall’Orto (capolinea).

Contestualmente anche la linea 699 modifica il percorso come di seguito indicato. Direzione via Verità: i bus giunti in via alle Sorgenti Sulfuree superiori, proseguono per via Cravasco, elicoidale di via Ventimiglia, via Ventimiglia, via Don Giovanni Verità dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via 2 Dicembre: percorso regolare.

Chiusura via di Francia

Lavori anche in via di Francia per lavori stradali e conseguenti modifiche: dalle 21 di

giovedì 14 dicembre alle ore 6 di venerdì 15 dicembre, le linee 1, 7, 9, 20, N1 e N2 modificano il

percorso come di seguito indicato.

Direzione Ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per la corsia a mare del tunnel di via di

Francia, via Milano, via Pietro Chiesa, via Angelo Scarsellini, via di Francia, dove riprendono regolare

percorso.

Direzione Levante: percorso regolare.