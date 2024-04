Al via i lavori a Trasta dopo la frana: obiettivo riapertura completa entro luglio

È stato approvato dalla giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di ripristino della viabilità ordinaria di salita Ca’ dei Trenta, a Trasta (Valpolcevera), dopo la frana di novembre. Verrà ricostruito il muro di sostegno a valle della strada, con l'obiettivo di riaprire completamente la via entro luglio.

A seguito della frana, lo scorso 9 novembre, il muro era crollato parzialmente tra i civici 24 e 26, e la protezione civile aveva interdetto la strada al traffico veicolare e pedonale.

Ma la storia di quella zona è particolare: già nel settembre 2021, su richiesta del Comune di Genova, era stato inserito, nell’ambito dei lavori di costruzione della linea ferroviaria del Terzo Valico dei Giovi e, più specificamente, nella zona interessata dal crollo, un intervento di consolidamento del versante, proprio finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità (salita Ca’ dei Trenta), da realizzarsi da parte del Cociv (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci), come opera compensativa, a fronte dei disagi indotti ai residenti dal cantiere delle nuove opere. Predisposto da parte del Consorzio, il progetto esecutivo di consolidamento del versante dopo la frana non era più stato considerato eseguibile.

Dunque, considerata la stretta attinenza dello smottamento con le opere di scavo realizzate dal Consorzio nella zona adiacente, il Comune ha chiesto a Rfi e al Cociv la progettazione dell'intervento di ripristino e la copertura finanziaria dei relativi lavori. Recentemente è stato trasmesso il progetto di ripristino della viabilità, ma si è ancora in attesa che Rfi e Cociv confermino l’assunzione dell’impegno alla realizzazione dei lavori.

Di conseguenza il Comune di Genova, a tutela dell’incolumità pubblica, solo per consentire nell’immediato la riapertura al traffico della via e la sua salvaguardia, avvierà l’intervento di ripristino della viabilità di salita Ca’ dei Trenta, garantendone nel frattempo la relativa copertura economica.