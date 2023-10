Rfi, restyling per tre stazioni nel segno dell'accessibilità

Sono tre le stazioni ligure che potranno beneficiare del nuovo accordo quadro pubblicato da Rfi.

La società, capofila del Polo infrastruttura del gruppo fs italiane, destinerà una parte degli oltre 177 milioni previsti al restyling delle stazioni di Busalla, Genova Pegli e La Spezia.



In particolare a Genova Pegli i lavori interesseranno la stazione con interventi volti a migliorare l’accessibilità ferroviaria: innalzamento dei marciapiedi 1 e 2 a 55 centimetri dal piano binari, che è lo standard previsto a livello europeo per i servizi ferroviari metropolitani, per agevolare salita e discesa dai treni. Contestualmente verranno inseriti i percorsi tattili per non vedenti e riqualificate la pensiline.



A Busalla sono previsti interventi di innalzamento del primo marciapiede e la ripavimentazione del secondo con riqualificazione dei percorsi tattili, il restyling delle pensiline esistenti, la realizzazione di due nuovi ascensori sui marciapiedi 1 e 2 e il restyling del sottopasso. Inoltre è prevista una seconda fase degli interventi che vedrà il prolungamento del sottopasso esistente oltre il fascio binari che consentirà il collegamento con l’area di parcheggio situata a monte della stazione.



Nella stazione di La Spezia verranno eseguiti interventi di sistemazione delle pensiline esistenti su tutti i marciapiedi con l’allungamento della pensilina sul primo marciapiede “lato Pisa” e l’allungamento, da entrambi i lati della pensilina sul quarto marciapiede. Inoltre verrà realizzato il restyling del sottopasso ferroviario esistente.



Le attività previste miglioreranno l’accessibilità delle stazioni e favoriranno l’intermodalità. La gara rimane aperta fino al 27/11/2023.