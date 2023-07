Al via i lavori nel sottopasso di Pegli: anche gli studenti contribuiranno ad abbellirlo

Iniziati i lavori di restyling del sottopasso di piazza Porticciolo, a Pegli, che collega lato monte e lato mare della passeggiata: il sottopassaggio si trovava da tempo in stato di degrado, in particolare per la situazione del soffitto che mostrava evidenti segni di cedimento. Insomma un pericolo per l’incolumità dei passanti.

La Lega, già dallo scorso mandato, aveva chiesto provvedimenti sia in Comune sia in Municipio. Adesso i lavori sono partiti: il sottopasso verrà intonacato e verranno apposte delle piastrelle per proteggere maggiormente i muri. Successivamente attraverso un progetto con l'istituto comprensivo di Pegli verranno anche apposti dei pannelli a tema marino creati dagli studenti.

"Un intervento di riqualificazione che i cittadini della delegazione chiedevano da tempo, partito con la giunta municipale in sinergia con il Comune” dichiarano il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua e la vice presidente del Municipio Ponente Lorella Fontana.