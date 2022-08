Segni di cedimento della strada in via Romairone: interviene Aster

Lavori in via Romairone - all'altezza del centro commerciale "L'Aquilone" - per una sottomurazione, per un tratto di circa 70 metri, lungo l'argine destro del Torrente Polcevera.

Infatti sono stati riscontrati evidenti segni di cedimento della strada su quel lato: per questo, dopo segnalazioni, Aster è intervenuta martedì.

L'intervento è in esecuzione in questo periodo approfittando della quasi totale assenza di acqua in alveo.