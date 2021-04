Lavori al San Martino, come cambia la viabilità e l'accesso all'ospedale

Il viale che conduce al Padiglione Specialità rimarrà chiuso per tutti i pomeriggi per 15 giorni. Sospesa anche l'apposita fermata dell'autobus

L’Ospedale Policlinico San Martino informa che, a partire dal 6 aprile 2021 e per un periodo di 15 giorni, resterà chiuso al traffico di veicoli e pedoni, tutti i pomeriggi a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 20.00, il viale che conduce al Padiglione Specialità (area rossa nella planimetria allegata) e che termina con l’uscita sotto il corpo a ponte. Tutto questo al fine di consentire il completamento dei lavori di installazione della scala antincendio.

Ciò comporterà, in questi 15 giorni, la temporanea sospensione della fermata dell’autobus e conseguente possibilità di accedere al Padiglione Specialità solamente a piedi, dal lato Pronto Soccorso o dai padiglioni collocati in alto (area arancione nella planimetria).

La cartellonistica informerà sulla necessità di deviare il traffico veicolare in uscita verso la carraia del Monoblocco, fatta eccezione per i motocicli che dovranno necessariamente passare da via De Toni.