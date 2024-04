Ex asilo Camoscio, lavori in ritardo e zona nel degrado: "Progetto da rivedere"

L'ex asilo di viale Centurione Bracelli, a Marassi, doveva essere demolito e ricostruito, con un intervento da 4,8 milioni di euro tra fondi comunali e ministeriali. Ma dopo l'annuncio arrivato nel 2021, con la previsione di inaugurare la nuova scuola nell'estate 2023, nella zona continua a regnare il degrado. E il progetto, ha annunciato la giunta in consiglio comunale, è in corso di revisione.

A chiedere risposte è Simone D'Angelo, capogruppo Pd: "Il progetto prevedeva la demolizione totale dall'attuale asilo del quartiere Camoscio, in prefabbricato, costruito negli anni '60 sull'onda dell'impennata demografica dei tempi. Oggi risulta totalmente fuori norma e anche l'edificio limitrofo, dove aveva sede l'ufficio affissioni del Comune, è in stato di fatiscenza".

Il progetto, inserito nel piano triennale dei lavori pubblici, prevede asilo nido, scuola d'infanzia, sezione primavera e nuovi spazi esterni per la cittadinanza oltre a un parcheggio di servizio. Ma a quasi tre anni di distanza ancora niente è cambiato: "L'area interessata - prosegue D'Angelo - dovrebbe essere almeno già in stato di avanzata costruzione, invece è ancora in stato di degrado e abbandono".

Il progetto è in corso di revisione come ha spiegato l'assessore Matteo Campora: "È un progetto complesso e i tempi si sono allungati per motivazioni di natura tecnica". Dopo aver promesso di parlare dei dettagli in una commissione specifica o in assessorato con il vicesindaco Pietro Piciocchi, Campora ha gettato acqua sul fuoco: "I finanziamenti ci sono, restituiremo al quartiere di Marassi alta una scuola abbandonata da tempo".