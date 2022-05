Prolungamento della metro, lavori su rio Maltempo e torrente Torbella

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, il progetto per le opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente sulla sponda sinistra del torrente Polcevera, e del torrente Torbella.

Il progetto, da 20.860.000 di euro, che sarà inserito nel prossimo piano triennale dei lavori pubblici, consentirà la messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del rio, che oggi presenta criticità e rischio esondazione.

L'opera di adeguamento idraulico è necessaria per la prosecuzione delle attività di realizzazione dei lavori di prolungamento della linea Brin-Canepari della Metropolitana, evitando la chiusura, in caso di allerte meteo arancione e rossa, della stazione di via Canepari.