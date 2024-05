Manutenzione straordinaria, lavori per 9 milioni: la mappa municipio per municipio

È stato approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici con delega all’indirizzo di Aster, Pietro Piciocchi, il programma 2024 degli interventi di manutenzione straordinaria su impianti elettrici, tecnologici, strade e opere accessorie, caditoie per la captazione delle acque.

Il programma rientra nell’ambito del contratto di servizio con Aster e ha un valore di 9,359 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro per interventi stradali e opere accessorie connesse, 1,349 milioni di euro per interventi su impianti elettrici e di tecnologie speciali (impianti antincendio, elevatori, fontane) e 500.000 euro per interventi sulle caditoie.

Il piano di interventi è stato predisposto da Aster in accordo con i municipi. Gli interventi sulle pavimentazioni stradali riguardano il rifacimento delle asfaltature (prima si procederà con la scarifica), eventuali risanamenti del sottofondo stradale, rifacimento della segnaletica orizzontale, interventi sui marciapiedi - rifacimento bordi, pavimentazione - ricostruzione e rinforzi dei manufatti di sostegno stradale, opere di protezione in metallo o calcestruzzo.

Municipio Centro Est

Nel Municipio I Centro Est gli interventi riguardano: su pavimentazione stradale in via Palestro, corso Paganini e corso Magenta; su marciapiedi in via Aspromonte, via Paleocapa e corso Magenta; interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali.

Municipio Centro Ovest

Nel Municipio II Centro Ovest gli interventi riguardano: su pavimentazione stradale in via Venezia, via Spinola di san Pietro, Chiesa delle Grazie e Prasio, salita di Granarolo; su marciapiedi e percorsi pedonali in largo San Francesco da Paola, via Bologna, via Prete Nicolò d’Aste-via Buranello e interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali.

Municipio Bassa Val Bisagno

Nel Municipio III Bassa Val Bisagno gli interventi riguardano: su pavimentazione stradale in ponte Serra, via Moro, via Marsano, via Amarena; su marciapiedi e percorsi pedonali in via Fereggiano, via sotto il Monte, via Montello, piazza Terralba-via Pendola, via Gandin e interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali.

Municipio Media Val Bisagno

Nel Municipio IV media Val Bisagno gli interventi riguardano: su pavimentazione stradale in via Campopiano, via Mogadiscio, via Caderiva, via Montelungo, via Emilia; su marciapiedi e percorsi pedonali in via Bobbio, via Lungo Bisagno d’Istria, piazza Paul Valery e interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali.

Municipio Valpolcevera

Nel Municipio V Valpolcevera gli interventi riguardano: su pavimentazione stradale in via Bruzzo, via Piani di Fregoso, via Lungotorrente secca, via Sardorella, parcheggio via Piombellli e via Pedrini; su marciapiedi e percorsi pedonali in via Bolzaneto, via Teglia strettoia, via Durazzo Pallavicini e interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali.

Municipio Medio Ponente

Nel Municipio VI Medio Ponente gli interventi riguardano: su pavimentazione stradale in via D’Andrade, piazza Poch, viale Canepa, via Cadenaccio, via Coronata; su marciapiedi e percorsi pedonali in vico Goldoni, via Merano, vico al Gazzo, vico Pessagno, via Ghiara e interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali.

Municipio Ponente

Nel Municipio VII Ponente gli interventi riguardano: su pavimentazione stradale in via Buffa, via delle Fabbriche, via Cerusa, via Villini Negrone; su marciapiedi e percorsi pedonali in viale Modugno, via Multedo Pegli, via Ungaretti, via alla stazione di Voltri e interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali.

Municipio Medio Levante

Nel Municipio VIII Medio Levante gli interventi riguardano: su pavimentazione stradale in via Nizza, via Eritrea, piazza Merani, via Bosio, via Podgora; su marciapiedi e percorsi pedonali in via Lagustena, piazza Palermo, via Smirne, via don Perosi, via Flora, via Pisa, corso Gastaldi e interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali.

Municipio Levante

Nel Municipio IX Levante gli interventi riguardano: su pavimentazione stradale in via rio Fontanino, via Lucchi-via Ravina, via Fabrizi, via Sala, via del Borgo, via Pescetto; su marciapiedi e percorsi pedonali in via Somma, via Quarto, via Carrara, via delle Eriche, via Pescetto, via Filzi, via Capolungo e interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali.