Sicurezza stradale, al via il potenziamento dell'attraversamento di via Gallino

Sono partiti i lavori per il potenziamento degli attraversamenti pedonali in via Gallino, all'altezza del civico 28.

È solo uno dei trenta attraversamenti pedonali interessati da una serie di lavori che prevedono l'installazione di semafori pedonali, marciapiedi rialzati e altri accorgimenti che contribuiranno a rendere le strade più sicure e a ridurre gli incidenti. Tra gli altri spazi su cui il Comune dovrebbe intervenire si segnalano anche via Reta/Barchetta, via Gallino dal civico 28 e via Campomorone/Benedetto di Cesino.

A darne notizia è Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega a Genova con delega alle vallate: "Questo intervento è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la considerevole cifra di oltre 1 milione di euro".