La piscina Foltzer di Rivarolo si rifà il look

La piscina Foltzer di Rivarolo sarà rimessa a nuovo con una serie d'interventi, che consentiranno l'ammodernamento e il risparmio energetico. La giunta comunale di giovedì 11 marzo ha dato il via libera al progetto definitivo di riqualificazione edilizia e impiantistica della struttura sportiva Manlio Bigoni, conosciuta come piscina Foltzer, in piazzale Guerra. La delibera è stata proposta dell'assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Pietro Piciocchi, sentito il consigliere delegato Stefano Anzalone.

La struttura è in concessione alla società sportiva Elisa e gli interventi avranno un costo di quasi 600mila euro: 270mila euro a carico del Coni, 27mila euro con fondi del Comune di Genova a copertura dell'Iva relativa al contributo del Coni, la restante parte di oltre 294mila è a carico della concessionaria dell'impianto.

L'inizio dei lavori è previsto per l'estate 2021, la durata stimata del cantiere è di 120 giorni. Gli interventi che verranno realizzati permetteranno una riduzione dei consumi e dell'impatto ambientale, grazie al completo rifacimento della centrale termica e grazie alla sostituzione dei serramenti. Verranno anche effettuati interventi agli impianti meccanici ed elettrici, saranno inseriti nuovi filtri innovativi per la pulizia dell'acqua e la struttura sarà ritinteggiata.

«Dato il periodo drammatico che, da oltre un anno, sta vivendo il mondo sportivo, l'attenzione dell'amministrazione comunale non solo non si è spenta ma è diventata ancora più forte. Grazie alla collaborazione continua con le società, il Comune sta ottenendo risultati importanti per il territorio, come in questo caso - dicono il vicesindaco Pietro Piciocchi e il consigliere delegato Stefano Anzalone -. Ringraziamo il concessionario per l'impegno sull'impianto, che è un presidio importantissimo per la Valpolcevera sotto il profilo sportivo e sociale, per le tante attività con le scuole, con gli anziani e i disabili. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per Rivarolo e non solo e, grazie agli interventi impiantistici che abbiamo deliberato, continuerà ad esserlo».