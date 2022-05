Lavori in piazza Portello, erogazione acqua sospesa: data, ora e strade interessate

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori connessi alle modifiche viabili di piazza Portello, martedì 17 maggio dalle 8,30 alle 17 sarà sospesa l'erogazione idrica in via Caffaro (lato numeri pari), via Calatafimi, piazza Marsala, via Palestro, via Assarotti fino al civico 38, via Giovanni Bertora, via Serra, galleria Nino Bixio e Garibaldi e via XII Ottobre.

Nelle vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il regolare servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.