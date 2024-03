Hennebique, ad aprile al via i lavori

È stato firmato oggi, venerdì 29 marzo, l'atto di concessione demaniale tra Hennebique Srl, la società costituita ad hoc dalla Rti Vitali Spa e Roncello Capital Srl, e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che consente l'avvio definitivo del cantiere per il recupero e la valorizzazione dello storico silos granario genovese.

La concessione, della durata di 90 anni, permetterà di restituire alla città l'edificio da decenni inutilizzato, situato in una posizione strategica lungo l'arco del Porto Antico. Entro le prime due settimane di aprile, in seguito alle prime attività di sgombero, pulizia e indagini poste in essere nel corso degli ultimi mesi, la prima squadra di operai avvierà le attività di bonifica e di "strip out", una tecnica puntuale che consente di demolire selettivamente e in sicurezza alcune parti interne alla struttura, prima di affrontare le operazioni di bonifica ambientale e le demolizioni più consistenti il cui inizio è previsto nel prossimo mese di luglio.

L'investimento complessivo per la rigenerazione di Hennebique è di circa 143 milioni di euro. Il progetto prevede la trasformazione del compendio Hennebique in uno spazio pubblico polivalente che ospiterà, tra l'altro, uffici, servizi ricettivi, percorsi culturali e museali di documentazione dell'edificio stesso, eventi per la cittadinanza e momenti di aggregazione, con gallerie commerciali, bar e ristoranti in aree suggestive come la nuova banchina affacciata sul mare e la terrazza panoramica. Inoltre, è previsto l'ampliamento dei servizi crocieristici, nella parte di ponente del compendio. La riqualificazione dell'Hennebique completerà il processo di rigenerazione del porto storico diventando elemento catalizzatore del percorso pedonale che, partendo dal polo crocieristico di Ponte dei Mille, a ponente, si snoderà lungo la Darsena e attraverso il Porto Antico si ricongiungerà idealmente all'area del nuovo Waterfront di Levante.

"La firma di oggi - ha commentato il sindaco di Genova Marco Bucci - è un grande passo in avanti, risultato di un ottimo coordinamento tra Comune di Genova, Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale. I lavori daranno nuova vita ad uno spazio di elevate dimensioni, che rappresenta un pezzo di storia del lavoro della città. L'ex silos è la struttura che si vede di più dal mare, la vedranno molte persone tra passeggeri dei traghetti e croceristi, non si tratta quindi solo di un'operazione urbanistica ma sarà un biglietto da visita per tutto il territorio. Il progetto Hennebique ridisegnerà un'altra parte importante del nostro fronte mare, contribuendo così anche allo sviluppo turistico di Genova".

"Oggi è stato fatto un passo decisivo - ha aggiunto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - per il recupero dello storico silos Hennebique, un obiettivo strategico sul quale Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità Portuale lavorano da tempo. Dopo oltre 50 anni di abbandono, grazie all'impegno del commissario Piacenza, siamo pronti a veder rinascere un pezzo della storia di Genova grazie a un'operazione vincente in un momento favorevole per gli investimenti sui porti. Ciò significa crescita economica, sviluppo verso mercati internazionali e potenziamento della leadership marittima. L'intervento sull'Hennebique non solo creerà nuovi scenari di lavoro ma contribuirà anche a rafforzare la posizione di Genova come città competitiva, capitale del Mediterraneo".